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Бундеслига
Кельн VS Бавария
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Кельн - Бавария: 19 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Кельн
Кельн
0:1
Кельн - Бавария: 19 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
19 марта 2016, 17:30 МСК
19.03.2016, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
19
Маврай
Мергим Маврай
90
5
Марох
Доминик Марох
90
4
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
3
Хайнц
Доминик Хайнц
90
7
Риссе
Марсель Риссе
90
33
Леманн
Маттиас Леманн
85
21
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
31
Герхардт
Янник Герхардт
62
27
Модест
Антони Модест
90
Запасные
37
Мезенхелер
Даниэль Мезенхелер
-
25
Младенович
Филип Младенович
5
16
Ольковски
Павел Ольковски
-
29
Швенто
Душан Швенто
-
8
Йойич
Милош Йойич
-
15
Хозинер
Филипп Хозинер
-
13
Осако
Юя Осако
28
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
13
Рафинья
Рафинья
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
14
Алонсо
Хаби Алонсо
54
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
20
Роде
Себастьян Роде
78
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
11
Коста
Дуглас Коста
72
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
4
Таски
Сердар Таски
-
21
Лам
Филипп Лам
12
7
Рибери
Франк Рибери
18
23
Видаль
Артуро Видаль
36
25
Мюллер
Томас Мюллер
-
19
Гетце
Марио Гетце
-
События
Матч окончен 0:1
Замена
Филип Младенович
Маттиас Леманн
85'
78'
Замена
Филипп Лам
Себастьян Роде
72'
Замена
Франк Рибери
Дуглас Коста
Замена
Юя Осако
Янник Герхардт
62'
54'
Замена
Артуро Видаль
Хаби Алонсо
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5
Кельн
1
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Кельн
1
Бавария
2
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1
Бавария
4
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4
Кельн
0
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Бавария
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Кельн
1
Бавария
3
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
Бавария
1 : 0
Кельн
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
Бавария
1
Кельн
0
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Кельн
0 : 3
Бавария
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Кельн
0
Бавария
3
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Бавария
1 : 1
Кельн
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Бавария
1
Кельн
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Бавария
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:30
Кельн
0
Бавария
1
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
Бавария
4
Кельн
0
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Бавария
4
Кельн
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Кельн
0 : 2
Бавария
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Кельн
0
Бавария
2
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Кельн
1 : 4
Бавария
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Кельн
1
Бавария
4
16.12.2011
16 дек. 2011
пт
22:30
Бавария
3 : 0
Кельн
16.12.2011
16 дек. 2011
пт
22:30
Бавария
3
Кельн
0
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
3 : 2
Бавария
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
3
Бавария
2
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0
Кельн
0
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Кельн
1
Бавария
1
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
Бавария
0
Кельн
0
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 2
Кельн
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Бавария
1
Кельн
2
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Бавария
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
16:30
Кельн
0
Бавария
3
Новости
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
вчера, 17:30
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
#
Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46