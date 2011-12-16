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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 48
Алаба 63
Кроос 88
3:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
16 дек. 2011, 22:30 МСК
16.12.2011, 22:30 МСК
пятница
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Кроос
Тони Кроос
88'
88'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
52
0
Роббен
Арьен Роббен
76
0
Гомес
Марио Гомес
48'
48'
78
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Алаба
Давид Алаба
63'
0
Контенто
Диего Контенто
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Густаво
Луис Густаво
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Бречко
Мишо Бречко
14
0
Пешко
Славомир Пешко
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
69
0
Подольски
Лукас Подольски
69
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Роши
Одисе Роши
0
Фрайс
Себастьян Фрайс