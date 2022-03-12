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Хоффенхайм VS Бавария
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Хоффенхайм - Бавария: 12 марта 2022 смотреть онлайн
Хоффенхайм
Зинсхайм
-:-
Хоффенхайм - Бавария: 12 марта 2022 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
12 марта 2022, -:- МСК
12.03.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Хоффенхайм
мин
12
Пентке
Филипп Пентке
17
Сессеньон
Райан Сессеньон
22
Фогт
Кевин Фогт
38
Пош
Стефан Пош
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
11
Гриллич
Флориан Гриллич
18
Самассеку
Диадай Самассеку
9
Бебу
Ильяс Бебу
29
Сков
Роберт Сков
27
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
15
Нуху
Касим Нуху
-
32
Богард
Мелайро Богард
-
16
Руди
Себастьян Руди
-
30
Йон
Марко Йон
-
33
Рюттер
Жоржиньо Рюттер
-
37
Luca Philipp
Luca Philipp
-
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Прошлые матчи
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 1
Хоффенхайм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Бавария
4
Хоффенхайм
1
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Хоффенхайм
4
Бавария
1
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0
Бавария
6
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Бавария
4 : 3
Хоффенхайм
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Бавария
4
Хоффенхайм
3
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1
Хоффенхайм
2
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
1 : 3
Бавария
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
1
Бавария
3
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:30
Бавария
3 : 1
Хоффенхайм
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:30
Бавария
3
Хоффенхайм
1
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Бавария
5 : 2
Хоффенхайм
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Бавария
5
Хоффенхайм
2
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
19:30
Хоффенхайм
2 : 0
Бавария
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
19:30
Хоффенхайм
2
Бавария
0
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
Хоффенхайм
1 : 0
Бавария
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
Хоффенхайм
1
Бавария
0
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Хоффенхайм
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
17:30
Бавария
1
Хоффенхайм
1
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:30
Бавария
2 : 0
Хоффенхайм
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:30
Бавария
2
Хоффенхайм
0
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Бавария
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
1
Бавария
2
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 2
Бавария
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
0
Бавария
2
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Хоффенхайм
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Бавария
4
Хоффенхайм
0
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
Бавария
3 : 3
Хоффенхайм
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
Бавария
3
Хоффенхайм
3
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Бавария
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Хоффенхайм
1
Бавария
2
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:30
Хоффенхайм
0 : 1
Бавария
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:30
Хоффенхайм
0
Бавария
1
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Хоффенхайм
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
Бавария
2
Хоффенхайм
0
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
Бавария
7 : 1
Хоффенхайм
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
Бавария
7
Хоффенхайм
1
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Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
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26 июня, 17:30
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
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#Серхио Рамос
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Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
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Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
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#Роберт Левандовски
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#Роберт Левандовски
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28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
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22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
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04 мая, 18:15