Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:6
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гнабри 2
Киммих 7
Зиркзее 15
Коутиньо 33
Коутиньо 47
Горецка 62
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
29 февр. 2020, 17:30 МСК
29.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
17
Цубер
Стивен Цубер
46
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
73
7
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
29
Сков
Роберт Сков
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
25
Акпогума
Кевин Акпогума
38
Пош
Стефан Пош
27
Крамарич
Андрей Крамарич
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
46
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
63
25
Мюллер
Томас Мюллер
56
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
33'
47'
33', 47'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
2'
2'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
7'
7'
90
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
15'
15'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
2
Одриосола
Альваро Одриосола
18
Горецка
Леон Горецка
62'
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс