Бавария - Хоффенхайм: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Хоффенхайм: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
23 окт. 2021, -:- МСК
23.10.2021, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Бавария
4 : 1
Хоффенхайм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Бавария
4
Хоффенхайм
1
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Хоффенхайм
4
Бавария
1
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Хоффенхайм
0
Бавария
6
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Бавария
4 : 3
Хоффенхайм
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Бавария
4
Хоффенхайм
3
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Бавария
1
Хоффенхайм
2
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
1 : 3
Бавария
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
1
Бавария
3
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:30
Бавария
3 : 1
Хоффенхайм
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:30
Бавария
3
Хоффенхайм
1
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Бавария
5 : 2
Хоффенхайм
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Бавария
5
Хоффенхайм
2
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:30
Хоффенхайм
2 : 0
Бавария
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:30
Хоффенхайм
2
Бавария
0
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Хоффенхайм
1 : 0
Бавария
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Хоффенхайм
1
Бавария
0
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Хоффенхайм
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
Бавария
1
Хоффенхайм
1
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:30
Бавария
2 : 0
Хоффенхайм
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:30
Бавария
2
Хоффенхайм
0
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Бавария
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
Хоффенхайм
1
Бавария
2
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 2
Бавария
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Хоффенхайм
0
Бавария
2
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Хоффенхайм
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Бавария
4
Хоффенхайм
0
29.03.2014 29 марта 2014 сб 17:30
Бавария
3 : 3
Хоффенхайм
29.03.2014 29 марта 2014 сб 17:30
Бавария
3
Хоффенхайм
3
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Бавария
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Хоффенхайм
1
Бавария
2
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:30
Хоффенхайм
0 : 1
Бавария
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:30
Хоффенхайм
0
Бавария
1
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Хоффенхайм
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 16:30
Бавария
2
Хоффенхайм
0
10.03.2012 10 марта 2012 сб 17:30
Бавария
7 : 1
Хоффенхайм
10.03.2012 10 марта 2012 сб 17:30
Бавария
7
Хоффенхайм
1

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