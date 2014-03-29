Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Писарро 31
Шакири 34
Писарро 40
3:3
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Модест 23
Салихович 44
Фирмино 75
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
29 марта 2014, 17:30 МСК
29.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Данте
Данте
90
0
Рибери
Франк Рибери
76
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
25
0
Шакири
Джердан Шакири
34'
34'
90
0
Гетце
Марио Гетце
46
0
Писарро
Клаудио Писарро
31'
40'
31', 40'
90
Запасные
0
Нойер
Мануэль Нойер
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Алаба
Давид Алаба
0
Лам
Филипп Лам
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Манджукич
Марио Манджукич
Хоффенхайм
мин
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
44'
44'
60
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
23'
23'
32
0
Фирмино
Роберто Фирмино
75'
75'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
89
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Караман
Кенан Караман