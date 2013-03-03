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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 38
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
3 марта 2013, 17:30 МСК
3.03.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
76
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
46
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
70
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Йенсен
Пелле Йенсен
0
Аква
Африйе Аква
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Фирмино
Роберто Фирмино
0
Хоселу
Хоселу
0
Адвинкула
Луис Адвинкула
Бавария
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Шакири
Джердан Шакири
64
0
Гомес
Марио Гомес
38'
38'
75
Запасные
0
Нойер
Мануэль Нойер
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Кроос
Тони Кроос
0
Густаво
Луис Густаво
0
Манджукич
Марио Манджукич