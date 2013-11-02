Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Зюле 34
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 39
Мюллер 75
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
2 нояб. 2013, 17:30 МСК
2.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
78
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Зюле
Никлас Зюле
34'
34'
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
87
0
Модест
Антони Модест
81
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Назарио
Бруно Назарио
0
Шипплок
Свен Шипплок
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
75'
75'
90
0
Гетце
Марио Гетце
79
0
Манджукич
Марио Манджукич
39'
39'
64
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Контенто
Диего Контенто
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Кроос
Тони Кроос