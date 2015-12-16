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Кубок Испании
Хетафе VS Райо Вальекано
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Хетафе - Райо Вальекано: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
3:1
Первый матч 0:2
Хетафе - Райо Вальекано: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
16 дек. 2015, 22:00 МСК
16.12.2015, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
Райо Вальекано
мин
28
Монтьель
Хонатан Монтьель
2
Тито
Тито
16
Милич
Антонио Милич
4
Суарес
Марио Суарес
18
Гарсия
Альваро Гарсия
Запасные
25
Сантамария
Роберто Сантамария
-
8
Трехо
Оскар Трехо
-
7
Ульоа
Леонардо Ульоа
-
17
Адвинкула
Луис Адвинкула
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:00
Хетафе
3 : 1
Райо Вальекано
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:00
Хетафе
3
Райо Вальекано
1
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
22:30
Хетафе
1 : 1
Райо Вальекано
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
22:30
Хетафе
1
Райо Вальекано
1
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
07.01.2013
07 янв. 2013
пн
22:00
Райо Вальекано
3 : 1
Хетафе
07.01.2013
07 янв. 2013
пн
22:00
Райо Вальекано
3
Хетафе
1
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
18:00
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
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