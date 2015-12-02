Райо Вальекано - Хетафе: 02 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
2:0
Первый матч 1:3

Райо Вальекано - Хетафе: 02 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
2 дек. 2015, 23:00 МСК
2.12.2015, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Райо Вальекано
мин
28
Монтьель
Хонатан Монтьель
2
Тито
Тито
16
Милич
Антонио Милич
4
Суарес
Марио Суарес
18
Гарсия
Альваро Гарсия
Запасные
25
Сантамария
Роберто Сантамария
-
8
Трехо
Оскар Трехо
-
7
Ульоа
Леонардо Ульоа
-
17
Адвинкула
Луис Адвинкула
-
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:00
Хетафе
3 : 1
Райо Вальекано
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:00
Хетафе
3
Райо Вальекано
1
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 22:30
Хетафе
1 : 1
Райо Вальекано
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 22:30
Хетафе
1
Райо Вальекано
1
11.05.2015 11 мая 2015 пн 21:45
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
11.05.2015 11 мая 2015 пн 21:45
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 14:00
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:00
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
07.01.2013 07 янв. 2013 пн 22:00
Райо Вальекано
3 : 1
Хетафе
07.01.2013 07 янв. 2013 пн 22:00
Райо Вальекано
3
Хетафе
1
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 18:00
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Хетафе
0
Райо Вальекано
1

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