Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мичу 4
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
18 сент. 2011, 13:00 МСК
18.09.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Родригес
Хуан Родригес
35
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Леон
Педро Леон
72
0
Сарабия
Пабло Сарабия
61
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Риос
Педро Риос
0
Перес
Рубен Перес
0
Колунга
Адриан Колунга
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
83
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
74
0
Тамудо
Рауль Тамудо
58
0
Мичу
Мичу
4'
4'
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура