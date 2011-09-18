Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Канада
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мичу 4
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
18 сент. 2011, 13:00 МСК
18.09.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Родригес
Хуан Родригес
35
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Леон
Педро Леон
72
0
Сарабия
Пабло Сарабия
61
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Риос
Педро Риос
0
Перес
Рубен Перес
0
Колунга
Адриан Колунга
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
83
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
74
0
Тамудо
Рауль Тамудо
58
0
Мичу
Мичу
4'
4'
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура