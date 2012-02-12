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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мичу 34
Коста 64
2:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
12 февр. 2012, 18:00 МСК
12.02.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
87
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
65
0
Коста
Диего Коста
64'
64'
72
0
Мичу
Мичу
34'
34'
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Мичел
Мичел
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Бангура
Ласс Бангура
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
69
0
Кастро
Диего Кастро
67
0
Каскеро
Франциско Каскеро
79
0
Мичел
Мичел
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Арисменди
Хавьер Арисменди