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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Бангура 14
Пити 28
Пити 52
3:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Алькасер 65
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
7 янв. 2013, 22:00 МСК
7.01.2013, 22:00 МСК
понедельник
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
77
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
28'
52'
28', 52'
82
0
Бангура
Ласс Бангура
14'
14'
62
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
75
0
Гавилан
Хайме Гавилан
61
0
Кастро
Диего Кастро
70
0
Мичел
Мичел
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Васкес
Альваро Васкес
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Борха
Борха
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Алькасер
Пако Алькасер
65'
0
Уго
Уго