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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Рафа 48
1:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Домингес 53
Кастро 90
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Рафа
Рафа
48'
48'
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
62
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Кастро
Диего Кастро
90'
90'
90
0
Мичел
Мичел
74
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Алексис
Алексис
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
90
0
Арбилья
Анайц Арбилья
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
53'
53'
88
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
70
0
Васкес
Франко Васкес
79
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Иси
Иси
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Переа
Альберто Переа
0
Бангура
Ласс Бангура