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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 37
Верду 48
Стуани 90
3:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Баптистао 11
Баптистао 63
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
21 окт. 2012, 17:00 МСК
21.10.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
70
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
76
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
70
0
Верду
Хоан Верду
37'
48'
37', 48'
90
0
Лонго
Самуэле Лонго
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Гарсия
Серхио Гарсия
0
Стуани
Кристиан Стуани
90'
0
Фонте
Руи Фонте
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Абу
Мохаммед Абу
59
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
70
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
79
0
Баптистао
Лео Баптистао
11'
63'
11', 63'
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Родри
Родри
0
Суэлитон
Суэлитон
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура