Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Ромарик 56
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
16 окт. 2011, 13:00 МСК
16.10.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
57
0
Мовилья
Хосе Мовилья
62
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
70
0
Тамудо
Рауль Тамудо
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Коке
Коке
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Ромарик
Ромарик
56'
56'
89
0
Хави Маркес
Хави Маркес
74
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Васкес
Альваро Васкес
55
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Фонте
Руи Фонте