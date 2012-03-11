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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Уче 4
Коутиньо 10
Коутиньо 23
Уче 45
Уче 68
5:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Тамудо 54
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
11 марта 2012, 14:00 МСК
11.03.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
10'
23'
10', 23'
73
0
Уче
Калу Уче
4'
45'
68'
4', 45', 68'
87
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
61
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Ромарик
Ромарик
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Куайе
Пол Куайе
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
46
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
46
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
46
0
Тамудо
Рауль Тамудо
54'
54'
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Пити
Пити
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура