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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Жуссие 56
1:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Сиани 18
Обамеянг 31
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
7 авг. 2011, 22:00 МСК
7.08.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
18'
18'
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Жуссие
Жуссие
56'
56'
71
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Траоре
Абду Траоре
66
0
Модест
Антони Модест
77
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
90
Запасные
0
Олимпа
Кевин Олимпа
0
Энрике
Энрике
0
Сертик
Грегори Сертик
0
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
0
Гуффран
Йоан Гуффран
0
Савье
Анри Савье
0
Диабате
Шейк Диабате
Сент-Этьен
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Боканегра
Карлос Боканегра
90
0
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
0
Миньо
Жан Паскаль Миньо
90
0
Нери
Лорис Нери
90
0
Клеман
Жереми Клеман
90
0
Сако
Бакари Сако
90
0
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
82
0
Бергессио
Гонсало Бергессио
61
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
31'
31'
90
Запасные
0
Жано
Жереми Жано
0
Гулам
Фаузи Гулам
0
Крос
Пьеррик Крос
0
Батльес
Лоран Батльес
0
Диоманд
Исмаэль Диоманд
0
Саади
Идрисс Саади