Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
8 марта 2020, 17:00 МСК
8.03.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы