Матч завершен
Бордо
Бордо
2:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
26 янв. 2014, 19:00 МСК
26.01.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Составы