Матч завершен
Бордо
Бордо
0:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
13 дек. 2012, 22:59 МСК
13.12.2012, 22:59 МСК
четверг
Составы