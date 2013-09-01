Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
1 сент. 2013, 15:00 МСК
1.09.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы