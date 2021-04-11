Сент-Этьен

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Тренерский состав
События
Матч окончен 4:1
Замена
84'
Замена
83'
ГОЛ! 4:1
81'
Замена
73'
Замена
73'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:1
72'
Желтая карточка
66'
Замена
61'
57'
Замена
57'
Замена
57'
Замена
Конец первого тайма (2:1)
Желтая карточка
45'
ГОЛ! 2:1
23'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
19'
Желтая карточка
12'
9'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
17 августа 2020, 20:25
21 апреля 2020, 15:55
22 августа 2019, 22:30
16 января, 10:18
15 января, 12:08
07 января, 00:53
1
20 августа 2020, 09:33
18 августа 2020, 15:04
17 августа 2020, 15:32
24 июля 2020, 23:15
2