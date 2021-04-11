Сент-Этьен - Бордо: 11 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Хазри 19
Хазри 23
Хазри 72
Юссуф 81
4:1

Сент-Этьен - Бордо: 11 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
У-Джо 9
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
11 апр. 2021, 16:00 МСК
11.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
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Сент-Этьен
мин
40
Грин
Этьен Грин
90
11
Силва
Габриэль Силва
90
6
Сиссе
Папе Сиссе
90
2
Мукуди
Ароль Мукуди
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
20
Буанга
Денис Буанга
84
19
Нею
Иван Нею
83
8
Камара
Махди Камара
90
17
Аушиш
Адиль Аушиш
61
21
Амума
Ромен Амума
73
10
Хазри
Вахби Хазри
23'
19'
72'
23'
19', 72'
73
Запасные
50
Фалл
Бубакар Фалл
-
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
-
35
Соу
Сайду Соу
-
18
Норден
Арно Норден
17
28
Юссуф
Зеду Юссуф
81'
29
33
Гурна
Люка Гурна
-
34
Муэффек
Эмен Муэффек
7
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
6
9
Аби
Шарель Аби
17
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Байссе
Поль Байссе
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
15
Сери
Жан Мишель Сери
57
26
Башич
Тома Башич
90
19
Адли
Ясин Адли
90
28
Уден
Реми Уден
57
17
Зеркан
Мехди Зеркан
57
18
У-Джо
Хван У-Джо
9'
9'
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
4
Мешер
Мешер
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
8
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
33
27
Лакуа
Том Лакуа
-
33
Сиссоко
Иссуф Сиссоко
-
7
Бриан
Джимми Бриан
33
12
де Превилль
Николя де Превилль
33
31
Траоре
Амаду Траоре
-
Тренерский состав
Жан-Луи Гассе

События

Матч окончен 4:1
Замена
Кевин Монне-Паке
Денис Буанга
84'
Замена
Эмен Муэффек
Иван Нею
83'
ГОЛ! 4:1
Зеду Юссуф
81'
Замена
Шарель Аби
Вахби Хазри
73'
Замена
Арно Норден
Ромен Амума
73'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:1
Вахби Хазри
72'
Желтая карточка
Ароль Мукуди
66'
Замена
Зеду Юссуф
Адиль Аушиш
61'
57'
Замена
Джимми Бриан
Жан Мишель Сери
57'
Замена
Атем Бен Арфа
Реми Уден
57'
Замена
Николя де Превилль
Мехди Зеркан
Конец первого тайма (2:1)
Желтая карточка
Денис Буанга
45'
ГОЛ! 2:1
Вахби Хазри
23'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Вахби Хазри
19'
Желтая карточка
Иван Нею
12'
9'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Хван У-Джо
Начало матча

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4
Бордо
1
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Бордо
1
Сент-Этьен
2
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Бордо
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
1
Бордо
1
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Бордо
0
Сент-Этьен
1
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 18:00
Сент-Этьен
3 : 0
Бордо
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 18:00
Сент-Этьен
3
Бордо
0
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Бордо
3
Сент-Этьен
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Сент-Этьен
1 : 3
Бордо
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Сент-Этьен
1
Бордо
3
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Бордо
3 : 0
Сент-Этьен
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Бордо
3
Сент-Этьен
0
05.05.2017 05 мая 2017 пт 21:45
Сент-Этьен
2 : 2
Бордо
05.05.2017 05 мая 2017 пт 21:45
Сент-Этьен
2
Бордо
2
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Бордо
3
Сент-Этьен
2
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 19:00
Бордо
1 : 4
Сент-Этьен
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 19:00
Бордо
1
Сент-Этьен
4
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Бордо
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 18:00
Сент-Этьен
1
Бордо
1
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 16:00
Бордо
1 : 0
Сент-Этьен
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 16:00
Бордо
1
Сент-Этьен
0
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Бордо
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 22:00
Сент-Этьен
1
Бордо
1
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 19:00
Бордо
2 : 0
Сент-Этьен
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 19:00
Бордо
2
Сент-Этьен
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:00
Сент-Этьен
2 : 1
Бордо
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:00
Сент-Этьен
2
Бордо
1
03.05.2013 03 мая 2013 пт 21:30
Сент-Этьен
0 : 0
Бордо
03.05.2013 03 мая 2013 пт 21:30
Сент-Этьен
0
Бордо
0
13.12.2012 13 дек. 2012 чт 22:59
Бордо
0 : 0
Сент-Этьен
13.12.2012 13 дек. 2012 чт 22:59
Бордо
0
Сент-Этьен
0
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
Сент-Этьен
2 : 3
Бордо
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
Сент-Этьен
2
Бордо
3
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
Бордо
1
Сент-Этьен
2

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