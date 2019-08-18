Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 68
1:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гвардиола 63
Плано 89
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
18 авг. 2019, 22:00 МСК
18.08.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
17
Хоакин
Хоакин
10
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
12
Сидней
Сидней
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
11
Тельо
Кристиан Тельо
83
8
Фекир
Набиль Фекир
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
46
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
21
Каптум
Вилфрид Каптум
20
Лайнес
Диего Лайнес
7
Хуанми
Хуанми
16
Морон
Лорен Морон
68'
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
1
Масип
Жорди Масип
90
18
Антонито
Антонито
55
20
Рамирес
Сандро Рамирес
12
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
63'
63'
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
76
10
Плано
Оскар Плано
89'
89'
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
2
Порро
Педро Порро
8
Ануар
Ануар
19
Вилья
Тони Вилья
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
9
Унал
Энес Унал
23
Рубио
Вальдо Рубио