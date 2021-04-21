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Бетис VS Атлетик
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Бетис - Атлетик: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
-:-
Бетис - Атлетик: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Атлетик
Бильбао
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
21 апр. 2021, -:- МСК
21.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Прошлые матчи
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Бетис
1(1) : 1(4)
Атлетик
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Бетис
1(1)
Атлетик
1(4)
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
Атлетик
4 : 0
Бетис
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
Атлетик
4
Бетис
0
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
Атлетик
1
Бетис
0
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3
Атлетик
2
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
Атлетик
1 : 0
Бетис
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
Атлетик
1
Бетис
0
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:00
Бетис
2 : 2
Атлетик
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:00
Бетис
2
Атлетик
2
05.05.2018
05 мая 2018
сб
17:15
Атлетик
2 : 0
Бетис
05.05.2018
05 мая 2018
сб
17:15
Атлетик
2
Бетис
0
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
21:30
Бетис
0 : 2
Атлетик
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
21:30
Бетис
0
Атлетик
2
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
22:30
Атлетик
2 : 1
Бетис
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
22:30
Атлетик
2
Бетис
1
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
Бетис
1 : 0
Атлетик
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
Бетис
1
Атлетик
0
13.03.2016
13 марта 2016
вс
20:15
Атлетик
3 : 1
Бетис
13.03.2016
13 марта 2016
вс
20:15
Атлетик
3
Бетис
1
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
22:30
Бетис
1 : 3
Атлетик
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
22:30
Бетис
1
Атлетик
3
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетик
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
0
Атлетик
2
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
21:30
Атлетик
2 : 0
Бетис
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
21:30
Атлетик
2
Бетис
0
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
22:00
Бетис
1 : 0
Атлетик
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
22:00
Бетис
1
Атлетик
0
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:00
Атлетик
2 : 1
Бетис
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:00
Атлетик
2
Бетис
1
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
23:30
Бетис
1 : 1
Атлетик
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
23:30
Бетис
1
Атлетик
1
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
20:00
Атлетик
3 : 5
Бетис
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
20:00
Атлетик
3
Бетис
5
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
-:-
Бетис
2 : 1
Атлетик
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
-:-
Бетис
2
Атлетик
1
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
22:59
Атлетик
2 : 3
Бетис
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
22:59
Атлетик
2
Бетис
3
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