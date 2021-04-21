Бетис - Атлетик: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Бетис
Севилья
-:-

Бетис - Атлетик: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Атлетик
Бильбао
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
21 апр. 2021, -:- МСК
21.04.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-

Прошлые матчи

04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Бетис
1(1) : 1(4)
Атлетик
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Бетис
1(1)
Атлетик
1(4)
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
Атлетик
4 : 0
Бетис
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
Атлетик
4
Бетис
0
20.06.2020 20 июня 2020 сб 18:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
20.06.2020 20 июня 2020 сб 18:00
Атлетик
1
Бетис
0
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:00
Бетис
3
Атлетик
2
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:30
Атлетик
1 : 0
Бетис
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:30
Атлетик
1
Бетис
0
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:00
Бетис
2 : 2
Атлетик
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:00
Бетис
2
Атлетик
2
05.05.2018 05 мая 2018 сб 17:15
Атлетик
2 : 0
Бетис
05.05.2018 05 мая 2018 сб 17:15
Атлетик
2
Бетис
0
22.12.2017 22 дек. 2017 пт 21:30
Бетис
0 : 2
Атлетик
22.12.2017 22 дек. 2017 пт 21:30
Бетис
0
Атлетик
2
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 22:30
Атлетик
2 : 1
Бетис
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 22:30
Атлетик
2
Бетис
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
Бетис
1 : 0
Атлетик
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
Бетис
1
Атлетик
0
13.03.2016 13 марта 2016 вс 20:15
Атлетик
3 : 1
Бетис
13.03.2016 13 марта 2016 вс 20:15
Атлетик
3
Бетис
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 22:30
Бетис
1 : 3
Атлетик
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 22:30
Бетис
1
Атлетик
3
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:00
Бетис
0 : 2
Атлетик
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:00
Бетис
0
Атлетик
2
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 21:30
Атлетик
2 : 0
Бетис
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 21:30
Атлетик
2
Бетис
0
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 22:00
Бетис
1 : 0
Атлетик
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 22:00
Бетис
1
Атлетик
0
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 21:00
Атлетик
2 : 1
Бетис
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 21:00
Атлетик
2
Бетис
1
21.01.2013 21 янв. 2013 пн 23:30
Бетис
1 : 1
Атлетик
21.01.2013 21 янв. 2013 пн 23:30
Бетис
1
Атлетик
1
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 20:00
Атлетик
3 : 5
Бетис
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 20:00
Атлетик
3
Бетис
5
12.02.2012 12 февр. 2012 вс -:-
Бетис
2 : 1
Атлетик
12.02.2012 12 февр. 2012 вс -:-
Бетис
2
Атлетик
1
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 22:59
Атлетик
2 : 3
Бетис
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 22:59
Атлетик
2
Бетис
3

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