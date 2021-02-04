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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Хуанми 84
1:1
( 1 : 4)
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Гарсия 90
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
4 февр. 2021, 23:00 МСК
4.02.2021, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
121
2
Монтойя
Мартин Монтойя
121
6
Руис
Виктор Руис
121
23
Манди
Айсса Манди
121
33
Миранда
Хуан Миранда
106
10
Каналес
Серхио Каналес
121
8
Фекир
Набиль Фекир
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
106
21
Родригес
Гидо Родригес
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
88
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
74
Запасные
30
Ребольо
Даниэль Ребольо
12
Сидней
Сидней
22
Эмерсон
Эмерсон
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
17
Хоакин
Хоакин
28
Родри
Родри
4
Акуоку
Поль Акуоку
7
Хуанми
Хуанми
84'
11
Тельо
Кристиан Тельо
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
121
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
121
17
Бершиче
Юри Бершиче
121
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
121
15
Леке
Иньиго Леке
78
5
Альварес
Ерай Альварес
121
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
78
6
Весга
Микель Весга
88
12
Беренгер
Алекс Беренгер
88
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90'
90'
121
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
67
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
21
Капа
Андер Капа
3
Нуньес
Унаи Нуньес
8
Лопес
Унаи Лопес
16
Сансет
Ойан Сансет
27
Венцедор
Унаи Венцедор
7
Гомес
Ибаи Гомес
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
2
Морсильо
Хон Морсильо