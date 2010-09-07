Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
США
Англия
Испания
Нидерланды
Косово
Ирландия
Германия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Реал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Чемпионат Европы
Белоруссия VS Румыния
Поделиться:
Белоруссия - Румыния: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Белоруссия
0:0
Белоруссия - Румыния: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Румыния
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
7 сент. 2010, 20:30 МСК
7.09.2010, 20:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Белоруссия
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Стасевич
Игорь Стасевич
18
Маевский
Иван Маевский
-
Бордачев
Максим Бордачев
5
Поляков
Денис Поляков
5
Яблонский
Евгений Яблонский
20
Сачивко
Александр Сачивко
17
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Эбонг
Макс Эбонг
1
Хаткевич
Егор Хаткевич
21
Юзепчук
Роман Юзепчук
Запасные
16
Игнатович
Сергей Игнатович
-
16
Бегунов
Роман Бегунов
-
14
Наумов
Никита Наумов
-
2
Печенин
Кирилл Печенин
-
14
Кендыш
Юрий Кендыш
-
9
Хачатурян
Андрей Хачатурян
-
7
Бахар
Иван Бахар
-
21
Климович
Владислав Климович
-
20
Лаптев
Денис Лаптев
-
Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
21:30
Румыния
2 : 2
Белоруссия
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
21:30
Румыния
2
Белоруссия
2
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
20:30
Белоруссия
0 : 0
Румыния
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
20:30
Белоруссия
0
Румыния
0
08.09.2007
08 сент. 2007
сб
19:00
Белоруссия
1 : 3
Румыния
08.09.2007
08 сент. 2007
сб
19:00
Белоруссия
1
Румыния
3
07.10.2006
07 окт. 2006
сб
20:15
Румыния
3 : 1
Белоруссия
07.10.2006
07 окт. 2006
сб
20:15
Румыния
3
Белоруссия
1
Новости
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
«Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео
#Белоруссия
12 сентября 2020, 17:37
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
3
#политика
14 августа 2020, 20:00
3
#
Новости матча
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
16 августа 2020, 15:57
В Москве задержаны фанаты ЦСКА, которые использовали кричалку «Жыве Беларусь»
16 августа 2020, 10:30
«Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ». Гончаренко высказался о событиях в Белоруссии
15 августа 2020, 22:19