Белоруссия - Румыния: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Белоруссия
0:0

Белоруссия - Румыния: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Румыния
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
7 сент. 2010, 20:30 МСК
7.09.2010, 20:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Белоруссия
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Стасевич
Игорь Стасевич
18
Маевский
Иван Маевский
-
Бордачев
Максим Бордачев
5
Поляков
Денис Поляков
5
Яблонский
Евгений Яблонский
20
Сачивко
Александр Сачивко
17
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Эбонг
Макс Эбонг
1
Хаткевич
Егор Хаткевич
21
Юзепчук
Роман Юзепчук
Запасные
16
Игнатович
Сергей Игнатович
-
16
Бегунов
Роман Бегунов
-
14
Наумов
Никита Наумов
-
2
Печенин
Кирилл Печенин
-
14
Кендыш
Юрий Кендыш
-
9
Хачатурян
Андрей Хачатурян
-
7
Бахар
Иван Бахар
-
21
Климович
Владислав Климович
-
20
Лаптев
Денис Лаптев
-
Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:30
Румыния
2 : 2
Белоруссия
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:30
Румыния
2
Белоруссия
2
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 20:30
Белоруссия
0 : 0
Румыния
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 20:30
Белоруссия
0
Румыния
0
08.09.2007 08 сент. 2007 сб 19:00
Белоруссия
1 : 3
Румыния
08.09.2007 08 сент. 2007 сб 19:00
Белоруссия
1
Румыния
3
07.10.2006 07 окт. 2006 сб 20:15
Румыния
3 : 1
Белоруссия
07.10.2006 07 окт. 2006 сб 20:15
Румыния
3
Белоруссия
1

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