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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 36
Рибери 55
2:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
26 февр. 2012, 17:30 МСК
26.02.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Рибери
Франк Рибери
36'
55'
36', 55'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
89
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Гомес
Марио Гомес
72
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Кроос
Тони Кроос
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Джан
Эмре Джан
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
84
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
57
0
Матип
Жоэль Матип
66
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Учида
Ацуто Учида
0
Холтби
Льюис Холтби
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки