Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
14 апр. 2012, 19:30 МСК
14.04.2012, 19:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
46
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
78
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Олич
Ивица Олич
60
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Лам
Филипп Лам
0
Рибери
Франк Рибери
0
Кроос
Тони Кроос
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Густаво
Луис Густаво
0
Гомес
Марио Гомес
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
57
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
61
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
74
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Полански
Юджен Полански
0
Зидан
Мохаммед Зидан
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Аллагуи
Сами Аллагуи