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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 5
Роббен 12
Кроос 18
Роббен 29
Гомес 35
Гомес 48
Рибери 58
7:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Густаво 85
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
10 марта 2012, 17:30 МСК
10.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
46
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Кроос
Тони Кроос
18'
18'
90
0
Рибери
Франк Рибери
58'
58'
90
0
Густаво
Луис Густаво
85'
85'
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
62
0
Роббен
Арьен Роббен
29'
12'
29'
12'
90
0
Гомес
Марио Гомес
5'
48'
35'
5', 48', 35'
56
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
87
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
87
0
Фирмино
Роберто Фирмино
62
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Ворса
Исаак Ворса
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Визер
Сандро Визер
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Мусона
Ноуледж Мусона