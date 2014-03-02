Матч завершен
Аяччо
Аяччо
2:3
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
2 марта 2014, 16:00 МСК
2.03.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Составы