Хван У-Джо
№9
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
28 авг. 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
18'
18'
18'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
18'
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
35'
35'
35'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
35'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Метц
1 : 2
Бордо
41'
41'
41'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Брест
1 : 1
Бордо
10'
10'
10'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
10'
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 19:30
был в запасе
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
был в запасе
Бордо
6
Ним
0
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Нант
57'
57'
57'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
57'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
53'
53'
53'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
53'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 75'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 75'
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