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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Метц
Метц
Ньян 2
1:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Башич 51
Уден 84
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
8 февр. 2020, 22:00 МСК
8.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
2
Бронн
Дилан Бронн
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
14
Пажо
Венсан Пажо
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
7
Ньян
Ибраима Ньян
2'
2'
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
17
Делен
Тома Делен
6
Фофана
Мамаду Фофана
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
Бордо
мин
19
Адли
Ясин Адли
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
26
Башич
Тома Башич
51'
51'
90
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
4
Мешер
Мешер
20
Сабали
Юссуф Сабали
8
Пардо
Рубен Пардо
28
Уден
Реми Уден
84'