Матч завершен
Бордо
Бордо
Бриан 7
де Превилль 9
2:0
Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
14 сент. 2019, 21:00 МСК
14.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
7'
7'
55
12
де Превилль
Николя де Превилль
9'
9'
66
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
75
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
4
Мешер
Мешер
22
Бенрау
Яссин Бенрау
19
Адли
Ясин Адли
11
Камано
Франсуа Камано
9
Майя
Джош Майя
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
66
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
72
19
Майга
Хабиб Майга
90
10
Гакпа
Марвин Гакпа
78
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
6
Фофана
Мамаду Фофана
28
Кабит
Мануэль Кабит
24
Коад
Рено Коад
25
Траоре
Адама Траоре
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
7
Ньян
Ибраима Ньян