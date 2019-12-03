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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Майя 24
Майя 37
Майя 53
де Превилль 58
Отавио 77
Отавио 87
6:0
Матч завершен
Ним
Ним
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
3 дек. 2019, 21:00 МСК
3.12.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
58'
58'
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
3
Пабло
Пабло
90
42
Кафу
Джонатан Кафу
90
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
9
Майя
Джош Майя
24'
37'
53'
24', 37', 53'
90
5
Отавио
Отавио
77'
87'
77', 87'
90
19
Адли
Ясин Адли
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
4
Мешер
Мешер
25
Кватен
Энок Кватен
2
Белланова
Раоуль Белланова
26
Башич
Тома Башич
10
Калу
Самуэль Калу
18
У-Джо
Хван У-Джо
Ним
мин
8
До
Люка До
90
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
17
Дулевич
Харис Дулевич
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
15
Пакье
Гаэтан Пакье
19
Буаде
Лука Буаде
7
Филиппото
Ромен Филиппото
18
Валь
Тео Валь
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке