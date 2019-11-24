Матч завершен
Бордо
Бордо
Пабло 29
де Превилль 69
2:1
Матч завершен
Монако
Монако
Слимани 15
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2019, 17:00 МСК
24.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бордо
мин
7
Бриан
Джимми Бриан
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
69'
69'
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
29'
29'
90
42
Кафу
Джонатан Кафу
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
26
Башич
Тома Башич
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
44
Байссе
Поль Байссе
29
Пундж
Максим Пундж
2
Белланова
Раоуль Белланова
22
Бенрау
Яссин Бенрау
19
Адли
Ясин Адли
9
Майя
Джош Майя
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
20
Слимани
Ислам Слимани
15'
15'
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
25
Глик
Камиль Глик
12
Агилар
Рубен Агилар
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
14
Кейта
Бальде Кейта
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен