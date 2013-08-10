Матч завершен
Бордо
Бордо
0:2
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2013, 22:00 МСК
10.08.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы