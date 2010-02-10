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Кубок Франции
Бордо VS Монако
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Бордо - Монако: 10 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
0:2
Бордо - Монако: 10 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/8 финала
Кубок Франции,
1/8 финала
Франция
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
25
Глик
Камиль Глик
17
Головин
Александр Головин
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
12
Агилар
Рубен Агилар
6
Марипан
Гильермо Марипан
36
Фофана
Юссуф Фофана
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
23
Силва
Адриен Силва
-
17
Чуамени
Орельен Чуамени
-
20
Слимани
Ислам Слимани
-
14
Кейта
Бальде Кейта
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Монако
4 : 0
Бордо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Монако
4
Бордо
0
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2
Монако
1
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:00
Монако
1 : 1
Бордо
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:00
Монако
1
Бордо
1
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Бордо
2 : 1
Монако
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Бордо
2
Монако
1
02.03.2018
02 марта 2018
пт
22:45
Монако
2 : 1
Бордо
02.03.2018
02 марта 2018
пт
22:45
Монако
2
Бордо
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
18:00
Бордо
0 : 2
Монако
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
18:00
Бордо
0
Монако
2
11.03.2017
11 марта 2017
сб
18:45
Монако
2 : 1
Бордо
11.03.2017
11 марта 2017
сб
18:45
Монако
2
Бордо
1
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
19:30
Бордо
0 : 4
Монако
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
19:30
Бордо
0
Монако
4
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Монако
1 : 2
Бордо
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Монако
1
Бордо
2
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
Бордо
3 : 1
Монако
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
Бордо
3
Монако
1
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
23:00
Монако
0 : 0
Бордо
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
23:00
Монако
0
Бордо
0
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
22:00
Бордо
4 : 1
Монако
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
22:00
Бордо
4
Монако
1
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
Монако
1 : 1
Бордо
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
Монако
1
Бордо
1
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
22:00
Бордо
0 : 2
Монако
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
22:00
Бордо
0
Монако
2
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Бордо
0
Монако
1
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
21:00
Монако
2 : 2
Бордо
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
21:00
Монако
2
Бордо
2
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Бордо
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Монако
0
Бордо
0
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Бордо
0 : 2
Монако
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Бордо
0
Монако
2
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Бордо
1 : 0
Монако
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Бордо
1
Монако
0
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Монако
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Бордо
1
Монако
0
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Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
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#Александр Головин
07 января, 16:16
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Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
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«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40