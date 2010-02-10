Бордо - Монако: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
0:2

Бордо - Монако: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Монако
мин
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
25
Глик
Камиль Глик
17
Головин
Александр Головин
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
12
Агилар
Рубен Агилар
6
Марипан
Гильермо Марипан
36
Фофана
Юссуф Фофана
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
23
Силва
Адриен Силва
-
17
Чуамени
Орельен Чуамени
-
20
Слимани
Ислам Слимани
-
14
Кейта
Бальде Кейта
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Монако
4 : 0
Бордо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Монако
4
Бордо
0
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2
Монако
1
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
Монако
1 : 1
Бордо
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
Монако
1
Бордо
1
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Бордо
2 : 1
Монако
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Бордо
2
Монако
1
02.03.2018 02 марта 2018 пт 22:45
Монако
2 : 1
Бордо
02.03.2018 02 марта 2018 пт 22:45
Монако
2
Бордо
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 18:00
Бордо
0 : 2
Монако
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 18:00
Бордо
0
Монако
2
11.03.2017 11 марта 2017 сб 18:45
Монако
2 : 1
Бордо
11.03.2017 11 марта 2017 сб 18:45
Монако
2
Бордо
1
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 19:30
Бордо
0 : 4
Монако
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 19:30
Бордо
0
Монако
4
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Монако
1 : 2
Бордо
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Монако
1
Бордо
2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 23:00
Бордо
3 : 1
Монако
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 23:00
Бордо
3
Монако
1
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 23:00
Монако
0 : 0
Бордо
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 23:00
Монако
0
Бордо
0
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 22:00
Бордо
4 : 1
Монако
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 22:00
Бордо
4
Монако
1
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
Монако
1 : 1
Бордо
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
Монако
1
Бордо
1
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 22:00
Бордо
0 : 2
Монако
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 22:00
Бордо
0
Монако
2
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Бордо
0
Монако
1
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 21:00
Монако
2 : 2
Бордо
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 21:00
Монако
2
Бордо
2
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Монако
0 : 0
Бордо
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Монако
0
Бордо
0
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Бордо
0 : 2
Монако
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Бордо
0
Монако
2
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Бордо
1 : 0
Монако
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Бордо
1
Монако
0
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Монако
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Бордо
1
Монако
0

Новости

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14 февраля, 15:49
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07 февраля, 18:40