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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Дижон
Дижон
0:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
У-Джо 11
Бенито 47
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
24 авг. 2019, 21:00 МСК
24.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
23
Кейта
Жюль Кейта
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
3
Музинга
Нгонда Музинга
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
Запасные
16
Гомис
Альфред Гомис
26
Чафик
Фуад Чафик
4
Агер
Наиф Агер
15
Бальмон
Флоран Бальмон
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
8
Сумаре
Бриан Сумаре
Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
47'
47'
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
4
Мешер
Мешер
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
11'
11'
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
26
Башич
Тома Башич
22
Бенрау
Яссин Бенрау
7
Бриан
Джимми Бриан
11
Камано
Франсуа Камано
9
Майя
Джош Майя