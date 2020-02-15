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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бордо
Бордо
У-Джо 35
Бриан 64
2:2
Матч завершен
Дижон
Дижон
Шуиар 16
Шуиар 72
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
15 февр. 2020, 22:00 МСК
15.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
3
Пабло
Пабло
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
26
Башич
Тома Башич
90
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
64'
64'
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
35'
35'
90
28
Уден
Реми Уден
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
4
Мешер
Мешер
8
Пардо
Рубен Пардо
19
Адли
Ясин Адли
9
Майя
Джош Майя
Дижон
мин
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
16'
72'
16', 72'
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
10
Перейра
Матеус Перейра
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
5
Кулибали
Сену Кулибали
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
14
Мари
Жордан Мари
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди