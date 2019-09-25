Матч завершен
Амьен
Амьен
Мендоса 2
1:3
Матч завершен
Бордо
Бордо
Калу 73
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Амьен
мин
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
2'
2'
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
25
Лефор
Жордан Лефор
17
Бли
Алексис Бли
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
10
Какута
Гаэль Какута
29
Корнетт
Кентен Корнетт
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
4
Мешер
Мешер
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
10
Калу
Самуэль Калу
73'
73'
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
14
Йованович
Вукашин Йованович
23
Бенито
Лорис Бенито
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
22
Бенрау
Яссин Бенрау
9
Майя
Джош Майя
18
У-Джо
Хван У-Джо