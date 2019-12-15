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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бордо
Бордо
0:1
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ажорж 11
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
15 дек. 2019, 17:00 МСК
15.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
4
Мешер
Мешер
90
3
Пабло
Пабло
90
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
9
Майя
Джош Майя
90
5
Отавио
Отавио
90
19
Адли
Ясин Адли
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
14
Йованович
Вукашин Йованович
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
26
Башич
Тома Башич
7
Бриан
Джимми Бриан
10
Калу
Самуэль Калу
18
У-Джо
Хван У-Джо
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90
10
Корнье
Бенжамин Корнье
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
11'
11'
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
11
Ленар
Димитри Ленар
19
Каси
Антони Каси
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи