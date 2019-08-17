Матч завершен
Бордо
Бордо
Майя 70
1:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Делор 22
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
17 авг. 2019, 21:00 МСК
17.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
4
Мешер
Мешер
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
3
Пабло
Пабло
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
26
Башич
Тома Башич
90
5
Отавио
Отавио
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
2
Белланова
Раоуль Белланова
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
22
Бенрау
Яссин Бенрау
7
Бриан
Джимми Бриан
9
Майя
Джош Майя
70'
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
22'
22'
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
26
Ристич
Михайло Ристич
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
31
Коцца
Николя Коцца
22
Суарес
Матиас Суарес
20
Долли
Киган Долли
33
Шотар
Жорис Шотар
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич