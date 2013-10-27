Матч завершен
Бордо
Бордо
2:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
27 окт. 2013, 16:00 МСК
27.10.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы