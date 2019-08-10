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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Анжер
Анжер
Рен-Аделед 27
Лаж 33
Мангани 45
3:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
де Превилль 4
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
10 авг. 2019, 21:00 МСК
10.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
45'
45'
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
22
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
27'
27'
80
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
67
27
Лаж
Матиас Лаж
33'
33'
71
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
26
Пелленар
Тео Пелленар
6
Пажо
Венсан Пажо
3
Сиссе
Ибрахима Сиссе
11
Канга
Вилфрид Канга
19
Баокен
Стефан Баокен
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
Бордо
мин
7
Бриан
Джимми Бриан
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
0
Бенито
Лорис Бенито
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
4'
4'
90
0
Мешер
Мешер
90
25
Пабло
Пабло
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
68
17
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
2
Белланова
Раоуль Белланова
63
24
Лоттен
Альбер Лоттен
46
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
6
Косиельни
Лоран Косиельни
0
Кватен
Энок Кватен
26
Башич
Тома Башич
22
Бенрау
Яссин Бенрау
11
Камано
Франсуа Камано
9
Майя
Джош Майя