Анжер - Бордо: 19 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
1:2

Анжер - Бордо: 19 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
19 янв. 2016, 20:30 МСК
19.01.2016, 20:30 МСК
вторник
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Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2
Анжер
1
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Анжер
0
Бордо
2
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3
Бордо
1
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Бордо
0
Анжер
1
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 21:00
Анжер
1 : 2
Бордо
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 21:00
Анжер
1
Бордо
2
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
Бордо
0 : 0
Анжер
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
Бордо
0
Анжер
0
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 18:00
Анжер
2 : 2
Бордо
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 18:00
Анжер
2
Бордо
2
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 19:30
Анжер
2 : 1
Бордо
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 19:30
Анжер
2
Бордо
1
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
1 : 1
Бордо
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
1
Бордо
1
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Бордо
0
Анжер
1
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Бордо
1 : 3
Анжер
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Бордо
1
Анжер
3
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 20:30
Анжер
1 : 2
Бордо
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 20:30
Анжер
1
Бордо
2
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Анжер
1 : 1
Бордо
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Анжер
1
Бордо
1
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 19:00
Анжер
1 : 0
Бордо
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 19:00
Анжер
1
Бордо
0

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