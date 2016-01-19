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Кубок Франции
Анжер VS Бордо
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Анжер - Бордо: 19 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Анжер
Анжер
1:2
Анжер - Бордо: 19 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/16 финала
Кубок Франции,
1/16 финала
Франция
19 янв. 2016, 20:30 МСК
19.01.2016, 20:30 МСК
вторник
Составы
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Бордо
2
Анжер
1
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Анжер
0
Бордо
2
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3
Бордо
1
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Бордо
0
Анжер
1
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
Анжер
1 : 2
Бордо
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
Анжер
1
Бордо
2
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Бордо
0 : 0
Анжер
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Бордо
0
Анжер
0
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
18:00
Анжер
2 : 2
Бордо
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
18:00
Анжер
2
Бордо
2
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
19:30
Анжер
2 : 1
Бордо
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
19:30
Анжер
2
Бордо
1
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Бордо
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
1
Бордо
1
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Бордо
0
Анжер
1
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 3
Анжер
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Бордо
1
Анжер
3
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
20:30
Анжер
1 : 2
Бордо
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
20:30
Анжер
1
Бордо
2
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Анжер
1 : 1
Бордо
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Анжер
1
Бордо
1
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
19:00
Анжер
1 : 0
Бордо
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
19:00
Анжер
1
Бордо
0
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Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
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17 августа 2020, 20:25
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03 июля 2020, 16:30
3
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
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24 мая 2020, 15:38
Игрок «Анжера» арестован за публичную мастурбацию, пока президент «Анжера» уже сидит под арестом за домогательства
1
#Фарид Эль-Мелали
06 мая 2020, 13:14
1
Президент «Анжера» задержан за домогательства. Жертв было сразу несколько
#Анжер
06 февраля 2020, 20:48
#
Новости матча
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
16 января, 10:18
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
15 января, 12:08
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06
Камано перешел из «Бордо» в «Локомотив»
17 августа 2020, 15:32