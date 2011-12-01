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Фабиан Варгас
№21
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
1 : 2
Андерлехт
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 46' - 63'
АЕК
1
Андерлехт
2
минуты: 46' - 63'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
19:00
Локомотив
3 : 1
АЕК
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
19:00
минуты: 1' - 58'
Локомотив
3
АЕК
1
минуты: 1' - 58'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Андерлехт
4 : 1
АЕК
41'
41'
41'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
4
АЕК
1
минуты: 1' - 90'