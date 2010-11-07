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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Корона 16
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Ново 73
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
7 нояб. 2010, 19:00 МСК
7.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
83
0
Корона
Корона
16'
16'
72
0
Уче
Калу Уче
69
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Валери
Диего Валери
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ривера
Альберто Ривера
69
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Ново
Начо Ново
73'
73'
90
0
Баррал
Давид Баррал
84
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Билич
Мате Билич
0
Сангой
Гастон Сангой