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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 15
Сисма 43
Гильерме 81
3:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 13
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
7 февр. 2010, 19:00 МСК
7.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
43'
43'
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Крусат
Альберт Крусат
15'
15'
77
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
57
0
Гоитом
Хенок Гоитом
85
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
81'
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Херард
Херард
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
13'
13'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Портилья
Кристиан Портилья
63
0
Сесилия
Педро Сесилия
90
0
Билич
Мате Билич
58
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Кармело
Кармело
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна