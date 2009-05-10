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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Ньето 27
Уче 55
Пьятти 90
3:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кармело 16
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
10 мая 2009, 18:00 МСК
10.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Перес Бурруль
Альфонсо Перес Бурруль
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
27'
27'
64
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
60
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уче
Калу Уче
55'
55'
83
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Чико
Чико
0
Крусат
Альберт Крусат
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90'
0
Солари
Эстебан Солари
Спортинг
мин
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Херард
Херард
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
71
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
57
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
16'
16'
76
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
0
Колин
Йорген Колин
0
Камара
Рауль Камара
0
Андреу
Андреу
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Баррал
Давид Баррал